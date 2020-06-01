МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) на фоне коронавируса понизило долгосрочные рейтинги Индии в иностранной и национальной валютах до "Baa3" с "Baa2", прогноз негативный, говорится в релизе агентства.

Краткосрочный рейтинг в национальной валюте был снижен агентством до "P-3" с "P-2".

Решение понизить рейтинги Индии отражает мнение Moody's о том, что политическим институтам страны будет трудно реализовать политику, которая позволит эффективно снизить риски продолжительного периода относительно низких темпов экономического роста, значительного дальнейшего ухудшения бюджетного положения и стресса финансового сектора.