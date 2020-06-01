МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане, взявшие на временное проживание инвалидов, пожилых или детей-сирот, получат специальные выплаты в размере более 12,1 тысячи рублей, соответствующий документ опубликован на официальном-интернет портале правовой информации.

"Произвести за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года специальные выплаты в размере 12 130 рублей ежемесячно: работникам государственных и негосударственных организаций, принявшим на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых граждан из стационарных организаций соцобслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях соцобслуживания…, взявшим на временное проживание (в том числе под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", — говорится в документе.

Кроме того, выплаты также получат волонтеры и другие граждане РФ, которые взяли на временное проживание или опеку инвалидов, престарелых или детей-сирот.

Согласно документу, за выплатами граждане могут обратиться до 1 октября.