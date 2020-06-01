МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Крымский отель Mriya Resort & SPA будет тестировать своих постояльцев перед заселением на наличие антител к коронавирусу, сообщил РИА Новости генеральный менеджер этого отеля Самвел Саруханян.

Роспотребнадзор и Федеральное агентство по туризму при участии отраслевого сообщества ранее завершили работу по согласованию рекомендаций по работе всех видов средств размещения: это отели, гостиницы, пансионаты, базы отдыха, мотели и тому подобных.

Саруханян считает, что обновленные требования Роспотребнадзора мягче, чем были в первоначальном варианте рекомендаций.

"Технически мы уже готовы к открытию в соответствии со всеми обновлениями рекомендаций Роспотребнадзора. Даже больше, своих гостей мы готовы дополнительно тестировать на наличие антител к коронавирусу перед заселением", — уточнил собеседник агентства.

Он подтвердил, что дополнительных затрат сейчас действительно не избежать, но уверен, что гораздо важнее не допустить возможность распространения инфекции на территории отеля.

"Более того, меры из обновленных рекомендаций уже были реализованы на территории курорта еще в феврале, так что проблем с их воплощением точно не возникнет в нашем случае", — заверил Саруханян.