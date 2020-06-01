ДОХА, 1 июн /ПРАЙМ/. Президент эмиратской авиакомпании Emirates Тим Кларк рассчитывает, что авиасообщение вернется к норме к лету 2021 года, если удастся получить вакцину от коронавируса к первому кварталу 2021 года.

"Пока история с этим вирусом не длится слишком долго, мы будем продолжать жизнь и увидим, что все вернется в норму в июне 2021 года. Если мы получим вакцину к 1 кварталу 2021 года, у нас есть шанс на борьбу, и моя ставка на то, что с лета следующего года будет наблюдаться значительный подъем для средних и дальних авиалиний, но следующие шесть-девять месяцев будут тяжелыми для авиационной отрасли" — сказал он во время вебинара, организованного Arabian Travel Market.

При этом глава одного из ведущих в мире авиаперевозчиков считает, что авиакомпании потребуется около 3-4 лет, чтобы восстановить свою сеть полетов на том же уровне, что и до вспышки COVID-19.

"Я думаю, что, вероятно, к 2022–23 или 2023–24 годам мы увидим, что дела вернутся к определенной степени нормальности, и Emirates будут эксплуатировать свою сеть такой же, какой она была, и, надеюсь, так же успешно", — добавил он.

По его словам, предстоящий период будет трудным для авиаотрасли, в том числе из-за сокращения зарплат и отпусков, что в краткосрочной перспективе приведет к снижению спроса на полеты.

При этом Кларк выразил надежду, что туристы вернутся в Дубай в следующем месяце.

Экономическая столица ОАЭ Дубай, который живет во многом доходами от туристов, с конца марта начал возвращаться к деловой активности, вновь открыл парки и общественные пляжи.

По данным минздрава ОАЭ на понедельник, общее число заболевших коронавирусом в ОАЭ с начала пандемии превысило 35 тысяч, при этом более 18 тысяч выздоровели. Скончались 266 человек.