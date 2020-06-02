МОСКВА, 2 июн /ПРАЙМ/. Глава Минтруда Антон Котяков во вторник на заседании Совфеда расскажет сенаторам о ситуации с занятостью в условиях пандемии коронавируса, а также о социальной защите граждан.

Члены Совета Федерации обсудят антикризисные законы, предусматривающие принятие неотложных мер поддержки граждан и бизнеса. В их числе – увеличение детских пособий, распространение форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан, предоставление арендаторам права на досрочное расторжение договоров аренды без штрафных санкций, возможность переноса ранее забронированных туров.

В повестке дня также законы о создании единого федерального информационного регистра, о допуске студентов к преподавательской деятельности, о блокировке интернет-приложений, нарушающих авторские права.

В рамках рубрики "Время эксперта" запланировано выступление генерального директора компании "Вайлдберриз" Татьяны Бакальчук на тему "Опыт организации бизнеса в современных условиях".