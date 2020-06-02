ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июн /ПРАЙМ/. Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле в элитном поселке Герцлия Питуах — северном пригороде Тель-Авива, где расположены резиденции послов, заплатив за недвижимость рекордные для Израиля 65 миллионов долларов, утверждает издание "Глобс" со ссылкой источник, близкий к сделке.

"Незадолго до начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, была совершена самая дорогая сделка по продаже жилой недвижимости в истории Израиля… Российско-израильский миллиардер Роман Абрамович купил недвижимость в Герцлии-Питуах за 226 миллионов шекелей (64,5 миллиона долларов)", — пишет издание.

По данным журналистов, площадь примыкающего к вилле участка составляет порядка 9,5 тысяч квадратных метров. Основная часть собственности — дом, владельцем которого с 2006 года был британский управляющий хедж-фондами Алан Ховард, соучредитель Brevan Howard Asset Management.

Как пишет издание, прежний владелец купил виллу за 9 миллионов долларов и "потратил огромные средства на улучшение недвижимости, расширив участок с 6500 квадратных метров до 9500 квадратных метров и построив два впечатляющих здания, спроектированных архитектором Орли Шремом".

На участке также имеются теннисный корт и бассейн на гидравлической платформе, который можно превратить в гостевую зону для мероприятий.

Абрамович получил израильское гражданство в 2018 году.