2 июня (Dow Jones). Цены на нефть WTI в мае продемонстрировали рекордный месячный рост, отыграв значительную часть потерь, понесенных за март и апрель, когда в США начали действовать карантинные ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса.

В связи с обвалом спроса на топливо и переполнением нефтехранилищ цены на нефть в апреле достигали отрицательных значений. Тем не менее, с начала мая нефтяные запасы в США резко сократились, поскольку производители снизили объемы добычи, и автомобилисты начали возвращаться на дороги.

Фьючерсы на нефть WTI завершили апрель на уровне в 18,84 доллара США за баррель после того, как впервые в истории опустились ниже нулевой отметки. В мае фьючерсы показали рост на 88%, достигнув 35,49 доллара за баррель, что в долларовом и процентном выражении является рекордным ростом c 1983 года, когда данные контракты начали торговаться на NYMEX.

В понедельник июльские фьючерсы на WTI закрылись с понижением на 0,1%, по 35,44 доллара за баррель. Тем временем фьючерсы на нефть Brent на ICE прибавили 1,3%, закрывшись по 38,32 доллара за баррель.

Трейдеры анализируют не только восстановление спроса на топливо и сокращение объемов нефтедобычи американских производителей, но и напряженные американо-китайские торговые переговоры, беспорядки в США и перспективы того, что коалиция ОПЕК+ продлит действие апрельской сделки о сокращении совокупной добычи.

ОПЕК и ее союзники, включая Россию, в четверг планируют провести видеоконференцию, в рамках которой обсудят продление достигнутых ранее договоренностей.

"Саудовская Аравия хотела бы, чтобы сокращение совокупной добычи действовало на протяжении всего летнего периода, однако по мере снятия карантинных ограничений по всему миру кто-то (из производителей) обязательно захочет воспользоваться возросшим спросом на нефть", — заявил Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик Oanda.

Объемы нефтедобычи в США в последнее время падали, поскольку цены на нефть оказались ниже себестоимости добычи. На неделе 16-22 мая в США добывалось 11,4 млн баррелей нефти в день против рекордных 13,1 млн баррелей в середине марта.

Американские и канадские добывающие компании в марте и апреле ответили на экстремально низкие нефтяные цены сокращением производства нефти в совокупности на 2,5 млн баррелей в день, но в BofA Global Research полагают, что этот тренд может скоро совершить разворот в связи со стремительным повышением цен в прошлом месяце.

"Нефтяные цены укрепились до уровней, на которых закрытие скважин больше не является целесообразным, а производителям имеет смысл быстро восстанавливать добычу, — отмечают в компании. – По этой причине мы прогнозируем, что сокращение добычи в июне, особенно в США, будет намного менее значительным, чем прогнозировалось ранее".

При этом значительное уменьшение бюджетов нефтяных компаний все же будет способствовать сокращению объемов добычи за счет меньшего числа новых скважин, тогда как добыча на уже существующих сланцевых скважинах будет естественным образом снижаться.

В сложившейся ситуации можно ожидать сокращения переизбытка нефтяных запасов, полагает аналитик Deutsche Bank AG Майкл Хсуэ. Эксперт повысил свой прогноз по ценам на нефть WTI до 37 долларов за баррель к концу года с 32 долларов за баррель, а прогноз по нефти Brent был повышен до 40 долларов за баррель с 35 долларов за баррель.

— Автор Ryan Dezember, ryan.dezember@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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