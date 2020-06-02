2 июня (Dow Jones). Фондовые индексы США в понедельник показали небольшой прирост. Инвесторы анализируют темпы восстановления активности в производственном секторе; новости о массовых беспорядках в ряде американских городов не оказали особо влияния на котировки.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 91,91 пункта, или на 0,4%, до 25475,02 пункта. S&P 500 вырос на 11,42 пункта, или на 0,4%, до 3055,73 пункта, Nasdaq Composite набрал 62,18 пункта, или 0,7%, достигнув 9552,05 пункта. На европейских и азиатских рынках акций торги завершились с ростом.

Индексы менеджеров по снабжению для производственной сферы показывают, что в мае предприятия США и других стран продолжили сокращать объем выпускаемой продукции, но не такими высокими темпами, как прежде, поскольку карантинный режим был смягчен. В Китае, первой стране, которая ввела жесткий карантин для противодействия коронавирусу, в производственной сфере наблюдался рост активности. Инвесторы надеются, что за Китаем подтянутся и другие страны.

В США индекс Института управления поставками (ISM) для производственной сферы в мае вырос до 43,1 пункта, тогда как в апреле был достигнут минимальный уровень за 11 лет – 41,5 пункта. Значения индекса выше 50 указывают на рост активности, тогда как значения ниже данной отметки говорят о ее сокращении.

"Мы надеемся, что китайское оживление повторится в Европе, а затем и в США, когда распространение заболевания удастся взять под контроль", – говорит главный международный инвестиционный аналитик Charles Schwab Джеффри Кляйнтоп.

В выходные в городах США произошли крупнейшие массовые беспорядки за несколько десятилетий. Инвесторы, однако, не придали большого значения столкновениям между протестующими и стражами правопорядка.

"Участники рынков считают, что беспорядки скоро прекратятся. Такое уже неоднократно случалось раньше, начиная с гражданских протестов в 1960-х, – говорит Иэн Шепердсон, главный экономист Pantheon Macroeconomics. – Если же города будут закрыты и сохранится комендантский час, то для компаний, которые пытаются вернуться к работе, это станет катастрофой. Пока судить рано".

Десять из 11 секторов S&P 500 в понедельник росли. Лидерами роста оказались нефтегазовый и финансовый секторы, а также сектор недвижимости. При этом сектор здравоохранения отметился снижением.

Акции фармацевтической компании Pfizer упали на 7,1%, они тянут Dow Jones Industrial Average вниз. Они начали снижаться после завершения регулярной пятничной сессии, после того как компания сообщила, что прекратит работу над экспериментальным препаратом против рака груди. Бумаги Gilead Sciences подешевели на 3,4% после противоречивых результатов клинических испытаний препарата против Covid-19, который разрабатывается компанией.

Акции Target упали на 2,3%, поскольку 200 магазинов ритейлера были вынуждены прекратить работу или сократить рабочие часы в связи с массовыми беспорядками.

Бумаги производителей огнестрельного оружия подскочили на фоне сообщений СМИ о протестах и насилии в различных регионах США. Акции Smith & Wesson Brands выросли на 15%, а бумаги Sturm Ruger прибавили 9,4%.

Доходность 10-летних гособлигаций США подросла с пятничного уровня 0,650% до 0,662%%.

Инвесторы продолжили следить за напряженностью в американо-китайских отношенияъ. В Bloomberg News сообщили о том, что Китай частично приостановил импорт американской сои. Такой шаг грозит обострить противоречия, уже существующие между двумя странами, и поставить под вопрос текущие и потенциальные новые торговые соглашения. Большую часть 2019 года страны вели торговую войну, которая стала для рынков мощным сдерживающим фактором. В конце года стороны все же договорились подписать первую часть торгового соглашения и продолжить переговоры для решения других остро стоящих вопросов.

"Если Китай действительно станет закупать меньше сои, то риски обострения конфликта с США возрастут", – говорит главный аналитик Principal Global Investors Сима Шах. Действия Китая она интерпретирует как "ставку на то, что в свете грядущих президентских выборов Трамп будет грозен словами, а не делами".

Рост на азиатских рынках возглавил индекс Гонконга. Инвесторов успокоили заявления Трампа, который не стал принимать конкретных шагов в отношении этого города и материкового Китая. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 3,4%.

Трамп в пятницу объявил, что решение об отмене статуса Гонконга как полуавтономного города повлияет на такие вопросы, как договоры об экстрадиции, торговля отдельными видами высокотехнологичной продукции и рекомендации для американских туристов. Однако конкретные меры объявлены не были.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 1,1%. Повышение на фондовом рынке возглавили акции Associated British Foods, владельца сети магазинов одежды Primark. Его бумаги выросли на 8%, после того как он сообщил, что в ближайшие недели начнет открывать магазины в ответ на смягчение карантина.

— Авторы Alexander Osipovich, alexander.osipovich@dowjones.com, Xie Yu, Yu.Xie@wsj.com, Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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