ТОКИО, 2 июн /ПРАЙМ/. Переговоры рабочей группы России и Японии по совместной экономической деятельности на южных Курилах могут быть возобновлены в онлайн формате 5 июня, сообщила газета "Иомиури" во вторник.

Как сообщает издание, да начала переговоров состоится телефонный разговор между заместителями министров иностранных дел обеих стран Такэо Мори и Игорем Моргуловым. Помимо совместной экономической деятельности будут обсуждаться вопросы отложенных из-за коронавируса поездок по безвизовому обмену, а также проблема заключения мирного договора.

Договоренность о возобновлении заседаний рабочей группы была достигнута в ходе телефонного разговора глав МИД Японии и России 28 мая.

В ходе визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года между лидерами обеих стран была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Затем состоялись поездки на острова представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора. Осенью прошлого года состоялся первый пилотный проект поездки японских туристов на Курилы.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.