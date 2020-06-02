МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Определяющим фактором при определении размера дивидендов ВТБ по итогам 2019 года станет значение норматива достаточности капитала на 30 июня этого года, сообщил журналистам член правления Дмитрий Пьянов.

"Формальных решений нет… Основной фактор, который будет влиять на размер дивидендов группы ВТБ по итогам 2019 года, – это не показатели прибыльности по МСФО и РСБУ. Самым важным фактором будет являться достаточность капитала… По сути реальное значение норматива (Н20 – ред.) на 30 июня плюс прогноз с учетом всех возможных пруденциальных изменений ближайших, которые в третьем квартале мы ожидаем, что произойдут и будут определять рекомендацию менеджмента (по дивидендам – ред.) по итогам 2019 года", — сообщил Пьянов.

Годовое собрание акционеров ВТБ состоится в сентябре.