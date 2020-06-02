МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Коэффициент напряженности на рынке труда в России достаточно высокий — 1,8, на 10 вакансий приходится 18 соискателей, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

"Сегодня соискатели именно в поиске работы оказываются в непростых условиях, коэффициент напряжённости на рынке труда достаточно высокий, он составляет 1,8, то есть на 10 вакансий приходится 18 человек соискателей",- сказал Котяков в ходе выступления на правительственном часе в Совфеде.

Более 2 триллионов рублей было дополнительно выделено на поддержку бизнеса и населения, также заявил Котяков.

"Более 2 триллионов рублей на сегодняшний день (выделено — ред.) дополнительно на те меры поддержки, которые направлены и на поддержку бизнеса, и на поддержку наших граждан", — сказал он.