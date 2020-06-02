МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что 35 регионов готовы смягчить ограничения по коронавирусу, а семь субъектов РФ уже переходят на вторую стадию снятия ограничительных мер.

"Уже 35 субъектов РФ готовы к смягчению ограничительных мер, переходу на первый этап снятия этих ограничений. А 7 уже переходят даже на второй этап", — сказал Чернышенко на брифинге во вторник.

По его словам, cитуация с коронавирусом в РФ имеет тенденцию к стабилизации.

"Сегодня действительно есть все основания считать текущую ситуацию с коронавирусом контролируемой и стабильной, с явной тенденцией к снижению количества заболевших", — отметил Чернышенко.

Осенью можно будет начать массовую вакцинацию от коронавируса, заявил Чернышенко.

"Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию, но пока нам всем надо научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция", — заявил он.