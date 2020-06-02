МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Идея о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству может быть связана со значимостью отрасли путешествий для развития всей экономики, считает источник РИА Новости в туротрасли, по данным которого решение на этот счет пока не принято.

В СМИ ранее появилась информация о том, что в четверг, 4 июня, может быть подписано распоряжение о переходе Ростуризма из ведения Минэкономразвития в непосредственное подчинение вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Чернышенко, курирующего туристическую отрасль.

По данным собеседника РИА Новости, "тема такая есть, но решения пока нет". "Я думаю, что это одна из мер, которые связаны с поручением президента РФ. Кризис с пандемией коронавируса показал, какую значительную мультипликативную роль туристическая отрасль играет в экономике страны", — сказал представитель туротрасли.

По его мнению, именно в период пандемии стало очевидно для всех, что с туризмом связано очень много отраслей, поэтому на него возлагают большие надежды по экономическому развитию.

"Туристическая отрасль — это целый межотраслевой комплекс, поэтому логично передать его под непосредственное управление правительства. При этом нельзя сказать, что она является чужеродным телом в министерстве экономического развития, поскольку Минэкономразвития — это тоже межведомственный и межотраслевой регулятор. Во время кризиса Минэкономразвития и Ростуризм действовали очень слаженно, и многие инициативы быстро реализовывались", — прокомментировал ситуацию эксперт.

В сентябре 2018 года Ростуризм был передан из министерства культуры в ведение министерства экономического развития. Чернышенко является вице-премьером правительства РФ и курирует вопросы, касающиеся госполитики в сфере туризма, физической культуры и спорта, а также взаимодействия с международными и всероссийскими спортивными общественными организациями.