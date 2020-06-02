МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск признанной банкротом компании "Промсвязькапитал" о взыскании около 23 миллиардов рублей с ее материнской компании – нидерландской Promsvyaz Capital B.V. (PSC), через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали Промсвязьбанк.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, конкурсный управляющий истца Рафаэль Сайдашев требовал взыскать долг по двум займам, которые "Промсвязькапитал" в 2016 году выдал ответчику. Однако ранее эти два договора займа были признаны недействительными в деле о банкротстве "Промсвязькапитала", и суд уже обязал нидерландскую компанию вернуть займодавцу 20 миллиардов рублей.

Займы на 10 миллиардов рублей каждый были выданы в апреле и ноябре 2016 года на 10 лет под ключевую ставку ЦБ. На тот момент доля PSC в АО "Промсвязькапитал" составляла почти 92%. С весны 2018 года (к тому времени ПСБ уже был взят на санацию Центробанком) PSC перестала выплачивать проценты по займам. В июле 2019 года "Промсвязькапитал" предъявил иск о досрочном погашении займов с процентами.

"Промсвязькапитал" в группе Ананьевых занимался привлечением финансов через выпуск ценных бумаг. Арбитражный суд Москвы в августе 2018 года признал компанию банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. На момент подачи ликвидатором заявления о банкротстве в суд общая кредиторская задолженность по денежным обязательствам, срок исполнения которых наступил, составляла 20 миллиардов рублей.

В деле о банкротстве "Промсвязькапитала" ПСБ как кредитор оспорил договоры займов с PSC. По мнению банка, они были заключены в период несостоятельности займодавца с целью причинения вреда кредиторам. Первая инстанция отклонила иск ПСБ, однако Девятый арбитражный апелляционный суд в марте удовлетворил требования, признал сделки недействительными и применил последствия их недействительности, взыскав с PSC 20 миллиардов рублей. Сайдашев во вторник просил суд отложить слушания до рассмотрения кассации, но судья Елена Давледьянова ходатайство отклонила.

По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций ПСБ. Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество.