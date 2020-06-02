МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Посольство России во Франции уточнило, жители каких регионов РФ смогут вернуться на родину спецрейсом из Парижа 5 июня.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию, вылет рейса SU2459 Париж – Москва запланирован на 5 июня 2020 в 18:05 (по местному времени). Аэропорт Руасси – Шарль-де-Голль. Стойка "Аэрофлота" находится в терминале 2С", — говорится в сообщении на сайте посольства.

Отмечается, что этот перелет возможен для граждан России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской областях, Республике Карелия, Республике Мордовия, Новосибирске, Перми, Республике Коми.

Благодаря предыдущему спецрейсу из Парижа в Москву, который состоялся 29 мая, на родину вернулись 48 человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.