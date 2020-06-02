МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Минфин России 3 июня на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит ценные бумаги трех выпусков с постоянным купонным доходом, говорится в сообщении министерства.

Минфин, в частности, предложит инвесторам ОФЗ серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года, ОФЗ 26232 с погашением в октябре 2027 года и ОФЗ 26233 с погашением в июле 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Минфин РФ по итогам аукционов в апреле и трех аукционных дней в мае разместил гособлигации на общую сумму почти 715 миллиардов рублей, выполнив на 119% план привлечения на рынке ОФЗ во втором квартале, который был установлен на уровне 600 миллиардов рублей. Объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составляет 1,216 триллиона рублей.