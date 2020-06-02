МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Каждый пятый работающий по найму в России говорит о снижении с начала апреля заработной платы и других выплат, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией "инФОМ" по заказу Банка России.

Телефонный опрос проводился с 14 по 21 мая, в нем приняли участие 1529 респондентов от 18 лет и старше из 426 городских и не менее 256 сельских населенных пунктов в 83 субъектах РФ. Это четвертый подобный опрос с начала апреля.

"Каждый пятый работающий по найму (19%) говорит о снижении заработной платы и других выплат, это на 10 п.п. больше, чем в самом начале измерений", — говорится в отчете.

Как и в предыдущих исследованиях, работники частных предприятий говорят об этой проблеме чаще (22%), нежели бюджетники (17%). В четвертом опросе на 7 процентных пунктов увеличилась доля бюджетников, переведенных на удаленную работу (28%), при этом среди работников частных предприятий этот показатель остался на прежнем уровне (19%), указывается в материалах.

На 5 процентных пунктов (до 10%) сократилась доля работников частных предприятий, которых отправили в отпуск за свой счет, на государственных предприятиях показатель не меняется и составляет 3%, указывают авторы исследования.