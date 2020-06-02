МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Госгарантии в объеме до 100 миллиардов рублей, предназначенные в общенациональном плане восстановления экономики для компаний из сферы ЖКХ, пойдут на строго определенные цели, например, на формирование запасов технологического топлива и ремонт объектов инфраструктуры, сказал РИА Недвижимость министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

"Для поддержки объектов жилищно-коммунального хозяйства подготовлена программа госгарантий под кредитование организаций ЖКХ с субсидированием процентной ставки по этим кредитам. Общий объем помощи по программе запланирован до 100 миллиардов рублей. Льготные кредиты под госгарантии пойдут на определенные цели: формирование нормативных запасов технологического топлива, ремонт оборудования на объектах водоснабжения и производства тепловой энергии, ремонт сетей, а также создание аварийных запасов материалов и частей на случай аварийных ситуаций", — сообщил он.

Якушев выразил уверенность, что программа позволит своевременно и качественно подготовить объекты ЖКХ к прохождению осенне-зимнего периода. "Несколько субъектов уже высказали свою готовность к участию", — пояснил он.

Общенациональный план восстановления российской экономики после пандемии коронавируса до конца 2021 года был представлен президенту России Владимиру Путину во вторник. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, его стоимость составит около 5 триллионов рублей, всего документ содержит примерно 500 конкретных мероприятий.