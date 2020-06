ВАШИНГТОН, 2 июн /ПРАЙМ/. Министерство финансов США во вторник расширило список санкций в отношении Венесуэлы, в него внесли четыре новых компании и судна, следует из документов, размещённых на сайте ведомства.

Санкции, в частности, введены против грузовых компаний Adamant Maritime Ltd., Afranav Maritime Ltd, Sanibel Shiptrade Ltd, Seacomber Ltd. и в отношении четырех нефтяных танкеров.