МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров выступил против введения уголовной ответственности за выплату "серых" зарплат.

Уголовное наказание руководителей и собственников предприятий за выплату зарплат "в конверте" в конце мая предложил ввести глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.

"Я считаю, что теневая экономика присутствует практически в любой стране, и пытаться на нее реагировать институтами в виде уголовного наказания – у меня есть большие сомнения, что это приведет к результату", — сказал Егоров в эфире программы Владимира Познера.

По мнению Егорова, решить проблему серых зарплат можно и без каких-либо дополнительных репрессивных мер. Он привел в пример работу налогового ведомства по борьбе со схемами при уплате и возмещении НДС, в результате которой этот налог стал одним из самых собираемых в России – без ужесточения ответственности за такие нарушения.

"Нам надо научиться думать, что у нас на столе не просто меры каких-то штрафов, а тем более – уголовной ответственности, потому что это формирует некий не очень полезный иммунитет к жестким мерам", — отметил глава ФНС. Помочь, в частности, может развитие сервисов, которые сделают администрирование налогов удобным и прозрачным. В качестве удачного опыта он напомнил о введении специального налогового режима для самозанятых граждан.

"У нас были данные о людях, которые не платят налоги: таксисты, продавцы в интернете и так далее. И встал вопрос: нам начинать принимать меры в отношении огромного количества людей или нам надо предложить какой-то режим, который им больше подходит. Мы взвешивали. И мы поняли, что, получив огромный антагонизм от наших действий, мы не получим лояльного налогоплательщика. Поэтому мы стали разрабатывать режим, который этим людям максимально подходит. Вот наш выбор", — сказал глава ФНС.