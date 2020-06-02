МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Фонд Геннадия и Елены Тимченко пожертвовал 2,9 миллиарда рублей на борьбу с эпидемией коронавируса, средства уже направлены на приобретение 17 миллионов единиц медицинских товаров для учреждений здравоохранения и соцзащиты, а также на поддержку организаций, работающих с уязвимыми гражданами – пожилыми людьми, семьями в трудной ситуации, инвалидами, сообщил РИА Новости представитель совладельца компаний "Сибур" и "Новатэк", предпринимателя Геннадия Тимченко.

"Геннадий и Елена Тимченко пожертвовали 2,9 миллиарда рублей на борьбу с эпидемией коронавируса", — сказал он.

"Эпидемия явилась серьезным испытанием и вызвала много новых проблем. Но осознанное объединение усилий государства, благотворителей, общества поможет быстрее с ней справиться. В первую очередь мы стремимся поддержать тех, кто сегодня находится на передовых рубежах обороны: медицинских и социальных работников, НКО, волонтеров. Они спасают людей, а наша обязанность – им в этом помочь", — заявил Тимченко, слова которого привел представитель.

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко запустил три антикризисных проекта: коалиция "Забота рядом" (объединяет почти 220 организаций из 46 регионов РФ и одну из Казахстана), "Открытая дверь", "Фонд + регионы") и активно помогает ряду ведущих НКО. Всего помощь уже получили 44 региона страны, пострадавших от эпидемии.

В апреле Геннадий Тимченко направил более 1,3 миллиарда рублей на борьбу с эпидемией, которые пошли закупку медицинского оборудования, в том числе, аппаратов ИВЛ и компьютерных томографов, а также самых востребованных расходных товаров – масок, перчаток, антисептиков, защитной одежды для врачей и медсестёр, средств для ухода.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6 миллионов случаев заболевания, свыше 371 тысяч человек скончались. В большинстве регионов РФ действует режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса. При этом ряд регионов уже начал смягчать ограничения по мере стабилизации ситуации.