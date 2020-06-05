МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Доля россиян в мае, которые считают текущий момент благоприятным для покупки жилья, выросла до 29%, в апреле показатель находился на уровне 24%, говорится в сообщении компании "Дом.РФ" со ссылкой на слова руководителя аналитического центра компании Михаила Гольдберга.

Он в свою очередь ссылается на новое исследование, проведенное компанией совместно с ВЦИОМ.

"В текущих условиях мы видим, что восстановление строительной отрасли идет по всем фронтам – на докризисный уровень возвращается объем выдачи ипотеки, количество регистрируемых ДДУ, растет потребительская уверенность, большинство строек вернулось к запланированному темпу работ", – сказал Гольдберг в рамках заседания комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России.

По его словам, такую динамику можно считать результатом запущенных в пандемию программ господдержки, в том числе программы льготной ипотеки под 6,5%, дополнительные выплаты семьям с детьми.

Кроме того, это объясняется стабилизацией экономической ситуации и выходом из режима самоизоляции. Также 74% россиян не ожидают роста цен на жилье в ближайшие полгода. По мере стабилизации ситуации, увеличивается доля граждан, уверенных в том, что ставка по ипотеке не вырастет в ближайшее время — таких 75% опрошенных респондентов, добавляется в сообщении.