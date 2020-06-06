ВАШИНГТОН, 5 июн /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд и власти Египта договорились на уровне персонала о выделении стране 5,2 миллиарда долларов в рамках программы краткосрочного кредитования на преодоление последствий пандемии коронавирусной инфекции, сообщает МВФ в пятницу.

"В ответ на запрос египетских властей миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с госпожой Умой Рамакришнан провела виртуальные переговоры с египетскими властями с 19 мая по 5 июня 2020 года в рамках обсуждения финансовой поддержки МВФ усилий властей по обеспечению макроэкономической стабильности устойчивого восстановления экономики", — говорится в заявлении.

По итогам этих обсуждений "египетские власти и персонал МВФ достигли соглашения на уровне о поддержки экономической повестки, которая может быть поддержана 12-месячным резервным соглашением с доступом в 3,8 миллиарда SDR (специальных единиц расчета МВФ, что эквивалентно примерно 5,2 миллиарда долларов США)".

Эти деньги будут направлены на усилия властей "по поддержанию макроэкономической стабильности в условиях экономического шока от COVID-19 при продолжении ключевых структурных реформ", подводит итог фонд.

Теперь решение о выделении средств должно быть утверждено советом директоров МВФ.