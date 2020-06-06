МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Государства G20 и приглашенные страны выделят более 21 миллиарда долларов на борьбу против новой коронавирусной инфекции, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Двадцатки".

"G20 вместе с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы против пандемии COVID-19. К настоящему времени члены G20 и приглашенные страны обязались предоставить более 21 миллиарда долларов, чтобы поддержать финансирование в область здравоохранения во всем мире", — говорится в заявлении.

Отмечается, что эти средства будут направлены на диагностику, разработку вакцин, лечение, а также на исследования и разработки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысяч человек скончались.