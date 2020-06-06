МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Американская компания Nike выделит 40 миллионов долларов на поддержку темнокожего сообщества США, говорится в заявлении компании.

Сообщается, что деньги будут выплачиваться в течение последующих четырех лет от имени брендов Nike, Jordan и Converse организациям, занимающимся вопросами обеспечения расового равенства и социальной справедливости.

"Систематический расизм и события, которые произошли в Америке за последние несколько недель, служат неотложным напоминанием о постоянных изменениях, необходимых в нашем обществе. Мы знаем, что Black Lives Matter. Мы должны глубже изучать проблемы, с которыми сталкиваются сообщества темнокожих, и понимать, какие огромные страдания и бессмысленные трагедии порождает расовый фанатизм ", — заявил президент и генеральный директор Nike Джон Донахью, слова которого приводятся в сообщении.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в ходе задержания полицией, и его смерть повлекла массовые беспорядки не только в городах Миннесоты, но и в других штатах страны. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать. Позже он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.