МОСКВА, 6 июл /ПРАЙМ/. Федеральное агентство по туризму считает переход ведомства под прямое управление правительства важным шагом по становлению туризма в качестве самостоятельной отрасли экономики, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем аккаунте в Instagram.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, выведя Федеральное агентство по туризму в прямое подчинение Правительству РФ.

Согласно указу Ростуризму передаются функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, а также по осуществлению надзора за деятельностью туроператоров.

"Указом президента РФ Ростуризм перешел под прямое руководство правительства России. Принятое решение — это важный шаг по становлению туризма в качестве самостоятельной и очень перспективной отрасли экономики, дающей стране огромные и экономические и социальные эффекты", — написала Догузова.

"Мы с командой приложим максимум усилий, чтобы люди наслаждались комфортным отдыхом и путешествиями по нашей прекрасной стране, открывали для себя неизведанное и получали самые позитивные эмоции! Ведь туризм про то, чтобы делать людей счастливыми!" — считает глава агентства.