МОСКВА, 7 июн /ПРАЙМ/. Мессенджер Telegram возобновил работу после сбоя: как передают корреспонденты РИА Новости, работа мессенджера восстановилась в Москве, США и на Ближнем Востоке, во Франции и Великобритании программа работает со сбоями.

Первые сообщения о проблемах в работе Telegram появились на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, в 22.45 мск.

По данным портала, наибольшее количество жалоб на работу Telegram было зафиксировано в России – 14 482 по состоянию на 23.20 мск. Пользователи в других странах, в том числе в США, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Канаде и других, также сообщали о неполадках.