ПЕКИН, 7 июн — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем за первые 5 месяцев 2020 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 40,89 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

Китайский экспорт в Россию за январь-май упал на 7,3% в годовом соотношении и составил 16,94 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР сократились на 2,1% — до 23,94 миллиарда долларов.

Отдельно в мае товарооборот двух стран достиг 7,36 миллиарда долларов, Китай в Россию поставил товаров на 3,8 миллиарда долларов, а Россия в КНР – на 3,56 миллиарда долларов.

По итогам 2019 года, товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.