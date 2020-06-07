ПЕКИН, 7 июн /ПРАЙМ/. Товарооборот США и Китая на фоне эпидемии коронавируса за первые пять месяцев текущего года составил 183,61 миллиарда долларов, что на 12,7% ниже показателя аналогичного периода 2019 года, свидетельствуют опубликованные данные главного таможенного управления КНР.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из КНР в США за январь-май сократился на 14,3%, составив 137,6 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 46,01 миллиарда долларов, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В мае товарооборот двух стран достиг 46,54 миллиарда долларов, Китай в США поставил товаров на 37,22 миллиарда долларов, а США в КНР – на 9,32 миллиарда долларов.

Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что на 14,6% ниже показателя 2018 года.