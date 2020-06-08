МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Россияне смогут выехать из страны для ухода за родственниками, на работу и учебу, сообщил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом", — сказал он.

Въезд в Россию будет разрешен для иностранцев, которые будут проходить лечение или обеспечивать уход за близкими родственниками, сообщил Мишустин.

"Выехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе", — сказал Мишустин.