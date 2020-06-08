МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Новые пробы забора воды в районе разлива дизельного топлива в Норильске показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных примесей более чем в 60 раз, что в три раза меньше, чем два дня назад, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.

Шестого июня сообщалось, что по результатам восьми проб забора воды были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций вредных примесей более чем в 200 раз.

"В течение суток получены результаты четырех проб забора воды, зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций более чем в 60 раз", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего специалисты провели на месте ЧС отбор 81 пробы: 65 — воды и 16 — почвы.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.