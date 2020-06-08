МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС объявил о назначении Андрея Зименкова на должность коммерческого директора бизнес-рынка.

"Уверена, что высокие управленческие компетенции Андрея и его глубокая экспертиза в области B2B и B2G позволят ускорить текущие темпы роста, повысить эффективность управления портфелем проектов и запустить новые бизнес-направления", — прокомментировала первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

Она отметила, что консолидация продуктовой функций и функции продаж в B2B под единым управлением позволит сократить время вывода продуктов и решений на рынок, эффективнее реагировать на новые вызовы рынка и потребности клиентов.

Андрей Зименков с 2012 по 2020 год работал управляющим директором корпоративного и государственного бизнеса-сегмента в "Ростелекоме", в 2010-2012 годах руководил проектами в области стратегического и управленческого консалтинга в A.T. KEARNEY. С 2001 по 2008 год занимался глобальными проектами по исследованию и запуску новых стандартов связи в Nokia.