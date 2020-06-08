ЛОНДОН, 8 июн /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британский производитель сумок, аксессуаров и одежды класса люкс Mulberry планирует сократить около 25% сотрудников по всему миру из-за негативного влияния пандемии коронавируса, говорится в сообщении компании.

Как отмечается, штат компании состоит из 1400 сотрудников.

Mulberry объясняет необходимость сокращения спадом продаж из-за пандемии коронавируса. Также, по мнению производителя сумок, магазины, открывшись после ослабления карантина, не смогут в полной мере компенсировать понесенные убытки из-за того, что в торговых залах придется соблюдать меры социального дистанцирования.

"Мы ожидаем, что восстановление наших общих уровней продаж в среднесрочной перспективе будет постепенным. Даже после того, как магазины вновь откроются, меры социального дистанцирования, снижение уровня туристов и покупателей будут продолжать влиять на наши доходы", — говорится в сообщении.

"Таким образом, компания начинает процесс консультаций по предложениям о сокращении численности сотрудников примерно на 25% по всему бизнесу",- отмечается в заявлении.

В настоящее время около 120 магазинов Mulberry в 25 станах мира остаются закрытыми.

Британский бренд Mulberry, специализирующийся на производстве кожаных сумок, аксессуаров и одежды, основан в 1971 году Роджером Саулом.