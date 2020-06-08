МОСКВА, 8 июн /ПРАЙМ/. Решение о том, сколько сотрудников остаются на "удаленке", а кто выходит в офис, принимают сами работодатели, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, комментируя новости о снятии режима самоизоляции в столице.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 9 июня в столице отменяются режим самоизоляции и пропускной режим, также к работе возвращаются предприятия самых разных сфер. По словам мэра, к концу июня все основные ограничения по коронавирусу в Москве будут сняты.

"Решение о том, кто сейчас должен выйти в офис, остается за работодателем",- сказала Пенькова, отвечая на вопрос, нужно ли всем сотрудникам возвращаться в офис в связи с отменой режима самоизоляции.

По ее словам, это отражено в указе мэра Москвы от 5 марта № 12-УМ. Она также отметила, что при этом рекомендации о том, чтобы стараться оставить максимум сотрудников на дистанционной работе, тоже остаются в силе.

Ранее возобновили свою работу предприятия в сфере промышленности и строительства, МФЦ, каршеринг, с 1 июня возобновили работу непродовольственные магазины, гипермаркеты, автосалоны и часть предприятий сферы услуг.