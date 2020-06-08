БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн /ПРАЙМ/. Глава МИД Аргентины Фелипе Сола обсудил с госсекретарем США Майком Помпео переговоры по реструктуризации внешнего долга латиноамериканской страны, а также ситуацию вокруг Венесуэлы.

"Сегодня у меня состоялся продуктивный диалог с госсекретарем США Помпео. Я поблагодарил США за поддержку в переговорах по долгу перед МВФ и другими кредиторами и подчеркнул аргентинскую позицию, гарантирующую диалог и мир в Венесуэле", — написал аргентинский министр в Twitter.

"Аргентина выступает за мирное, политическое разрешение (ситуации в Венесуэле – ред) самими венесуэльцами, которое гарантирует функционирование ее институтов и обеспечивает их существование в мире, без внешнего давления или условий", — добавили в МИД страны.

Аргентина не выплатила 22 мая проценты по облигациям в размере 503 миллионов долларов, она оказалась в состоянии уже девятого для страны дефолта, который юридически до сих пор не объявлен. Власти предложили кредиторам план, предусматривающий отсутствие платежей по долгу в течение трех лет, сокращение на 62% объема выплачиваемых процентов, а также списание части самого долга. В целом страна хочет реструктурировать 68,8 миллиарда долларов.

Срок переговоров по долгу продлен до вечера 12 июня.