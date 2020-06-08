МОСКВА, 8 июн /ПРАЙМ/. Сервис карт Google Maps начнет предупреждать пользователей о связанных с коронавирусом ограничениях на передвижения, говорится в пресс-релизе компании Google.

Как отмечается в заявлении, в условиях пандемии коронавируса важно знать, "насколько в определенное время переполнена железнодорожная станция или работает ли автобус по ограниченному расписанию". Наличие такой информации до и во время поездки, как отмечает компания, будет становиться еще более важным по мере того, как в странах мира снимаются введенные из-за коронавируса ограничения.

"В нашей последней версии Google Maps для Android и iOS мы представляем функции, которые помогут легко находить важную информацию, если вам необходимо совершить поездку, будь то поездка на автомобиле или на общественном транспорте", — говорится в пресс-релизе.

По сообщению компании, сервис карт, в частности, будет показывать предупреждения от местных транспортных управлений. Такие оповещения будут доступны в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Колумбии, Франции, Индии, Мексике, Нидерландах, Испании, Таиланде, Великобритании и США. Список стран будет расширен в ближайшее время, обещают в компании.

Кроме того, речь идет об уведомлениях о наличии на пути связанных с COVID-19 контрольно-пропускных пунктов и ограничениях, как, например, при пересечении границ стран. Данная функция будет доступна первоначально в Канаде, Мексике и США.

При поездке в медицинские учреждения или центры тестирования на коронавирус сервис также будет показывать предупреждения, напоминающие о руководящих принципах учреждения, что поможет "избежать отказа (в обследовании — ред.) или дополнительной нагрузки на местную систему здравоохранения". Подобные оповещения будут доступны начиная с этой недели в Индонезии, Израиле, на Филиппинах, в Южной Корее и США.