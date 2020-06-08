МОСКВА, 8 июн /ПРАЙМ/. Власти России и Италии обсудили совместные инициативы по возобновлению туристических потоков между странами, когда ограничения будут сняты, сообщило посольство Итальянской Республики в Москве.

"Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано открыл сегодня видеоконференцию, организованную посольством, между итальянскими и российскими властями, посвященную теме двустороннего туристического сотрудничества", — говорится в сообщении посольства на странице в соцсети Facebook.

Сообщается, что в мероприятии, кроме других гостей, приняли участие заместитель секретаря министерства культурного наследия и деятельности по вопросам туризма Италии Лоренца Бонаккорси, а с российской стороны — руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"В частности, обсуждались возможные совместные инициативы по сотрудничеству для быстрого возобновления туристических потоков между двумя странами (Италия была третьим пунктом назначения для российских граждан в 2019 году с более чем 1 миллионом и 200 тысячами посетителей), как только остальные международные ограничения на поездки, введенные пандемией, будут сняты", — подчеркнули в итальянской дипмиссии.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.