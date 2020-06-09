9 июня (Dow Jones). Американские фондовые индексы в понедельник продолжили ралли в связи с растущим оптимизмом по поводу темпов восстановления экономики США. Nasdaq Composite впервые за примерно четыре месяца достиг рекордного максимума закрытия, а S&P 500 перешел на позитивную территорию по сравнению с началом года.

По словам аналитиков, неожиданно благоприятная статистика по рынку труда США поддержала спрос инвесторов на акции. Бумаги авиакомпаний, ритейлеров, операторов круизных лайнеров и других компаний, чей успех связан с возобновлением функционирования экономики, возглавили повышение в понедельник. Нефтегазовый сектор тоже отметился ростом после того, как страны ОПЕК и их союзники договорились придерживаться договоренностей о сокращении совокупной добычи до конца следующего месяца.

"В последние несколько недель, судя по ряду индикаторов, можно прийти к выводу, что мы выходим из рецессии", — заявил Эндрю Слиммон, управляющий директор и старший портфельный менеджер Morgan Stanley Investment Management.

Согласно опубликованным на прошлой неделе данным Министерства труда США, американская экономика в мае создала 2,5 млн рабочих мест, что существенно превысило прогнозы. Отчет позволил инвесторам надеяться, что страна преодолела пик экономической турбулентности, вызванной пандемией коронавируса, отметил Слиммон.

Dow Jones Industrial Average прибавил 461,46 пункта, или 1,7%, достигнув 27572,44 пункта, S&P 500 вырос на 38,46 пункта, или на 1,2%, до 3232,39 пункта, оказавшись примерно на 0,1% выше уровня, на котором индекс завершил 2019 год.

Тем временем Nasdaq тоже закрылся с повышением, отыграв потери, понесенные ранее в ходе торгов. Индекс вырос на 110,66 пункта, или на 1,1%, до 9924,74 пункта, что стало первым рекордным уровнем закрытия с февраля.

DJIA и S&P 500 по-прежнему находятся ниже своих февральских максимумов, на 6,7% и 4,5% соответственно. Существенное восстановление котировок акций технологических компаний помогло всем трем основным индексам отыграть значительную часть своих потерь после достижения минимумов в марте.

При этом инвесторы по-прежнему сохраняют значительную долю своих активов в наличных, опасаясь второй волны пандемии коронавируса в США. Ситуация с заболеваемостью может ухудшиться в связи с продолжающимися по всей стране массовыми протестами после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в ходе полицейского задержания.

После снятия карантинных ограничений некоторые штаты также сообщают о росте числа новых случаев заражения коронавирусом. Согласно таблице пятидневных скользящих средних значений Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев выросло в Калифорнии, Юте, Аризоне, Северной Каролине, Флориде, Арканзасе и Техасе, а также в других штатах.

Нью-Йорк, сильнее всего пострадавший от пандемии, в понедельник начал возобновлять экономическую деятельность.

"За два месяца вирус не может исчезнуть, – заметил Оливер Джонс, старший рыночный экономист Capital Economics. – Судя по секторам, уязвимым для карантина, в том числе транспортному, инвесторы ждут, что в ближайшие месяцы будет медленная или болезненная отмена мер".

Бумаги круизных компаний в понедельник были в числе лидеров роста. Акции Carnival набрали 16%, а бумаги Norwegian – 20%.

Акции авиакомпаний United Airlines Holdings, American Airlines и Delta Air Lines подорожали на 15%, 9,3% и 8,2% соответственно.

Бумаги операторов казино, таких как MGM Resorts International и Wynn Resorts, тоже отметились ростом, на 9,4% и 7,1% соответственно.

Акции Kohl's прибавили 8,5%, бумаги Gap – 11%.

Нефтегазовый субиндекс поднялся на 4,3%.

В Европе Stoxx Europe 600 потерял 0,3%. В Азии японский Nikkei 225 прибавил 1,4%, а гонконгский Hang Seng и Shanghai Composite повысились незначительно. В Австралии торги не проводились в связи с праздником.

— Авторы Michael Wursthorn, Michael.Wursthorn@wsj.com, Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam@1prime.biz

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