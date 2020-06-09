МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. ФАС России выступила против возврата ЕЭК антидемпинговой пошлины в 34,22% на украинские железнодорожные колеса, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо руководителя службы Игоря Артемьева.

Ранее о возобновлении действия этой пошлины со 2 июня текущего года сообщал источник РИА Новости. Собеседник агентства пояснял, что на рынке железнодорожных колес после пикового спроса в 2018-2019 годах наблюдается стабилизация спроса, а в условиях отсутствия острого дефицита данного товара в начале 2020 года возникает вероятность снижения цен на колеса на рынке союза и появления профицита загрузки производственных мощностей производителей ЕАЭС.

"ФАС выступила против восстановления антидемпинговой пошлины в 34,22% на поставку железнодорожных колес производства украинского "Интерпайпа" на таможенную территорию ЕАЭС, возвращенной со 2 июня. Это следует из письма руководителя ФАС Игоря Артемьева главе Минэкономики Максиму Решетникову, одновременно возглавляющему подкомиссию по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции, от 3 июня", — пишет издание во вторник.

Артемьев пишет, что, по информации ФАС, "признаки занижения цен на колеса производства "Интерпайпа" относительно цен российских производителей отсутствуют", равно как и основания полагать, что поставки их на территорию РФ в период приостановления пошлины наносили ущерб российскому производству колес. Он напоминает, что в ФАС на рассмотрении находится дело о нарушении российским Выксунским метзаводом (входит в ОМК) антимонопольного законодательства в период с 2019 года.

Добавляется, что в соответствии с проведенным анализом конкуренции установлено, что ВМЗ занимал доминирующее положение на рынке РФ в 2017–2019 годах с долей более 50%. В 2020 году прогнозируется снижение спроса на стальные цельнокатаные колеса, пишет Артемьев.

"Возобновление действия пошлины может привести к поддержанию цены отечественных производителей на высоком уровне, что негативно повлияет на состояние конкуренции на рынке и интересы потребителей, в том числе на стоимость предоставления вагонов под перевозку грузов", — цитирует издание письмо. В ФАС газете подтвердили подлинность письма и актуальность своей позиции.