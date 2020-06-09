МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ в рамках поддержки в условиях пандемии коронавируса планирует выделить "Почте России" порядка 70 миллиардов рублей, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Олег Пак.

"В части предложений были порядка 70 миллиардов в общем объеме средств, которые рассматривались как поддержка "Почты России" в связи с эпидемией", — сказал Пак в ходе совещания, посвященного результатам реорганизации ФГУП "Почта России".

Он добавил, что как дополнительная мера поддержки также рассматривается вариант освобождения "Почты России" от выплаты дивидендов за прошлый год.

Замглавы Минкомсвязи отметил, что все предложенные меры поддержки сейчас обсуждаются, соответствующее решение будет принято в ближайшее время.

АО "Почта России" — российский почтовый оператор, в региональную сеть которого входят 42 тысячи отделений почтовой связи по всей стране. В "Почте России" трудятся 350 тысяч сотрудников. Компания входит в перечень стратегических предприятий. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 миллиарда почтовых отправлений.