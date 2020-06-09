МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ опубликовала список пассажиров вывозного рейса Нью-Йорк — Петербург — Москва, который должен вылететь вечером 9 июня по местному времени, в списке 394 человека.

"Обновлен список пассажиров рейса №AFL 103 Нью-Йорк — Санкт-Петербург — Москва 9 июня в 19:20 по местному времени (10 июня, 2:20 мск)", — сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Америка — РФ".

В опубликованном списке 394 человека.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.