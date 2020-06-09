МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Прогноз Всемирного банка (ВБ) о снижении мировой экономики по итогам текущего года на 5,2% не апокалиптичен, к тому же ещё остаётся слишком много неопределённости в том, как экономика в итоге отреагирует на коронавирус, считает управляющий директор, директор управления по работе на рынке акций ИК "Ренессанс Капитал" Максим Орловский.

Всемирный банк (ВБ) опубликовал накануне прогноз, в котором указал, что в текущем году ожидает рекордного спада мировой экономики со времен Второй мировой войны — на 5,2%. А сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года, также говорится в докладе ВБ.

"Пять процентов — это не очень большое падение… Здесь пока выводы делать рано, и 5% — это не апокалипсис", — сказал Орловский в ходе пресс-брифинга "Ветер перемен, или Что ждет нас этим летом?".

"Будем честны, уровень предсказаний таких ситуаций у нас остается достаточно низким. Мы когда сталкиваемся с такими ситуациями, у нас, наверное, и нет достаточно механизмов, чтобы это все предсказать. Мы видели, как драматически ошиблись практически все аналитики относительно безработицы США – показателя, который испокон веков люди предсказывают… Люди ожидали значительного роста безработицы, а она вдруг упала", — пояснил он свой взгляд на прогнозы.

В свою очередь экономист по России и СНГ этой же инвесткомпании Софья Донец добавила, что текущий кризис, связанный с пандемией, отличается и от предыдущего, и от кризиса 2009 года расстановкой сил и между экономически развитыми и развивающимися странами, и среди самих развивающихся экономик. Так, страны Восточной Европы и СНГ способны пройти кризис достаточно устойчиво по сравнению со своими "коллегами" в силу, например, запаса капитальной устойчивости и предложенных государственных стимулов, считает она.

"Если полтора месяца назад мы рассуждали, что у нас будет значительная фискальная система в России, в целом повестка была, что у нас что-то маловато стимулов, а у других экономик — посмотрите что. То недавно Ernst & Young выпустил "репорт" о том, что в Москве самые обширные стимулы для бизнеса… Я думаю, что это важный фактор. Россия, Казахстан, действительно, страдают от шока сырьевого рынка, но другие параметры устойчивости у этих стран значительные", — заключила Донец.