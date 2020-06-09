МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Москва заняла 21-е место в мире по стоимости жизни для высокооплачиваемых иностранных специалистов, поднявшись за год в рейтинге дороговизны жизни для экспатов на шесть позиций, сообщила консалтинговая компания Mercer.

Первое место в составляемом компанией рейтинге Cost of Living Survey, как и год назад, занимает Гонконг. Вторую строчку занял туркменский Ашхабад, поднявшись на пять позиций. За ними следуют Токио, Цюрих, Сингапур и Нью-Йорк.

Рейтинг Mercer должен помочь транснациональным компаниям определить размеры компенсации для своих сотрудников-экспатов. При его составлении консалтинговая компания учитывает цены на жилье, транспорт, питание, одежду, коммунальные услуги, развлечения и медицинское обслуживание.