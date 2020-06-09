МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. ВТБ направил обращение в правительство с просьбой включить дочернюю компанию группы — "ВТБ лизинг" — в перечень системообразующих организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"Включение в перечень системообразующих предприятий позволит участвовать в программах господдержки, которые в настоящее время активно обсуждаются с Минтрансом, Минпромторгом, Минэкономразвития. Дополнительным аргументом для включения в перечень системообразующих является то, что другие лизинговые компании (ПАО "ГТЛК" и ПАО "Трансфин-М") уже в него включены по предложению Минтранса", — пояснили в пресс-службе.

В банке добавили, что лизинг – эффективный инструмент финансирования и решения проблем различных стратегически важных для страны отраслей, таких как транспорт и строительство. "Считаем, что данная мера позволит более эффективно работать в текущих условиях для скорейшего восстановления экономики РФ от последствий пандемии", — подчёркивается в сообщении.

"ВТБ лизинг" — один из лидеров в РФ в области финансирования приобретения транспортных средств всех классов и типов. Так, по итогам 2019 года лизинговый портфель компании достиг 451,8 миллиарда рублей, 38,2% имущества занимает авиатехника, 37,6% — железнодорожный транспорт, 19,6% — легковые и грузовые транспортные средства, 4,6% — прочее имущество. Клиенты компании — "Аэрофлот", "Ютэйр", Первая грузовая компания, Российские железные дороги, АО "ДСК Автобан", ООО "ДЛ-транс", ООО "Ресурстранс".