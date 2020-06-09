КЕМЕРОВО, 9 июн /ПРАЙМ/. Ставка по льготной ипотеке под 6,5% гарантировано не изменится до ноября 2020 года, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Я могу сказать, что ставка 6,5% не изменится, эта программа действует до 1 ноября пока гарантированно, кто надумал – надо брать ипотеку, потому что это, на самом деле очень выгодно", – сказал Хуснуллин в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале.

Отвечая на вопрос ведущего, сможет ли государство защитить людей и обеспечить такой процент по ипотеке, в том числе, защитить людей от недобросовестного банка, Хуснуллин ответил, что нужно идти в добросовестные банки.

"Государство точно защитит по поводу 6,5%",– заверил зампредседателя правительства.

Программа ипотеки по ставке 6,5% для покупки стандартного жилья в новостройках запущена по поручению президента России Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября. Ставка 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов в других регионах страны.