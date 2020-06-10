ВАШИНГТОН, 10 июн /ПРАЙМ/. Госсекретарь США Майк Помпео во вторник обвинил власти КНР в оказании давления на Великобританию через компанию Huawei и банк HSBC.

"Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами выступают против тактики Китайской коммунистической партии по принуждению и запугиванию. В последнем случае Пекин, как сообщается, пригрозил наказать британский банк HSBC и нарушить обязательства по строительству атомных электростанций в Соединенном Королевстве, если Лондон не разрешит Huawei построить свою сеть 5G", — говорится в заявлении Помпео.

Он отметил, что Huawei, базирующаяся в Шэньчжэне, является "продолжением государственной разведки Коммунистической партии Китая".

Госсекретарь напомнил, что на прошлой неделе генеральный директор Азиатско-Тихоокеанского банка HSBC Питер Вонг, член Китайской Народной политической консультативной конференции, подписал петицию в поддержку "катастрофического решения Пекина уничтожить автономию Гонконга и нарушить обязательства, взятые в зарегистрированном ООН договоре". "Эта демонстрация верности, по-видимому, принесла HSBC мало уважения в Пекине, который продолжает использовать бизнес банка в Китае в качестве политического рычага против Лондона", — считает Помпео.

По его словам, Австралия, Дания и "другие свободные страны" тоже недавно столкнулись с давлением со стороны КПК.

"Агрессивное поведение Пекина показывает, почему страны должны избегать чрезмерной экономической зависимости от Китая и защищать свою критическую инфраструктуру от влияния КПК", — резюмировал госсекретарь.

Он также заверил, что США готовы помочь Великобритании по любым вопросам, начиная от строительства "безопасных и надежных атомных электростанций до разработки надежных решений 5G, которые защищают частную жизнь своих граждан".