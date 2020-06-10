ВАШИНГТОН, 10 июн /ПРАЙМ/. Новая программа Международного валютного фонда по поддержке Украины связана с большим риском и неопределенностью, по мере восстановления экономики после кризиса понадобится ужесточение бюджетной политики, предупредила во вторник директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, первый транш составит 2,1 миллиарда долларов.

"Риски новой программы очень велики. Неопределенность относительно того, насколько жестким и долгим остается глобальный спад экономики, исключительно высока. Внутри страны сохраняется значительная неопределенность относительно направления экономической политики", — говорится в письменном заявлении Георгиевой.

Она отметила, что госдолг страны остается высоким, как и потребности в финансировании. "Хотя фискальная политика в соответствии с программой будет изначально направлена на борьбу с влиянием кризиса, фискальную политику придется ужесточить по мере восстановления экономики, чтобы начать снижать государственный долг", — заявила Георгиева.

Она также предупредила о необходимости сохранить независимость центробанка страны. Финансовая политика должна достичь баланса между сохранением финансовой стабильности и поддержкой восстановления экономики, заключила Георгиева.