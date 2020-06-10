10 июня (Dow Jones). Фондовые индексы США во вторник закрылись разнонаправленно, взяв паузу после мощного ралли, благодаря которому S&P 500 на короткое время перешел на положительную территорию за период с начала года.

Все три ведущих индекса США набрали уже более 40% с мартовских минимумов в связи с оптимизмом инвесторов насчет восстановления экономики.

"После вчерашнего ралли участников рынка искушает возможность зафиксировать прибыль, – пояснил Лука Паолини, старший аналитик Pictet Asset Management. – Нет ничего постыдного в том, чтобы уравновесить позиции и взять паузу. Перспективы мировой экономики крайне непростые".

S&P 500 потерял 25,21 пункта, или 0,8%, достигнув 3207,18 пункта, Dow Jones Industrial Average снизился на 300,14 пункта, или на 1,1%, до 27272,30 пункта.

Тем временем Nasdaq Composite добавил 29,01 пункта, или 0,3%, достигнув 9953,75 пункта, второго подряд рекордного уровня закрытия, что было обусловлено ростом акций технологических компаний.

"Технологический сектор во вторник вновь стал лидером на рынке, — отметил Мэтт Мискин, инвестиционный стратег John Hancock Investment Management. – Один из ключевых моментов недавнего ралли заключается в том, что в тот момент, когда одна часть рынка берет передышку, другая начинает расти".

В последние несколько недель лидерами роста были циклические и недооцененные акции.

Большинство секторов S&P 500 снизились. Секторы коммуникационных услуг и технологий, которые в этом году входят в число лидеров, отметились ростом. Бумаги небольших компаний, которые считаются чувствительными к состоянию экономики, прервали недавнее ралли. Индекс Russell 2000 потерял 1,9%.

Бумаги авиакомпаний снизились после многодневного ралли. Акции American Airlines Group подешевели на 8,7%, акции Delta Air Lines – на 7,6%, бумаги United Airlines Holdings – на 8,3%.

При этом коронавирус и попытки сдержать его распространение оказали серьезное влияние на экономику. Национальное бюро экономических исследований накануне заявило, что экономика США в феврале вступила в рецессию после 128 месяцев роста. Этот спад, по словам бюро, может оказаться "короче, чем предыдущие рецессии".

Будущее течение пандемии остается неизвестным. Согласно анализу Wall Street Journal данных Университета Джонса Хопкинса, более 12 американских штатов зафиксировали ускорение роста подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в последнюю неделю по сравнению с неделей ранее.

"Некоторые вопросы по-прежнему висят в воздухе, – отметил Лук Филип, директор по управлению дискреционными портфелями в SYZ Private Banking. – Будет ли вторая волна вируса? Как много будет дефолтов и банкротств? Будет ли восстановление во второй половине года таким сильным, как ожидается?"

Есть также признаки того, что инвесторы ждут усиления волатильности. Индекс волатильности Cboe поднялся до максимума с 1 июня.

Кроме того, ожидается, что прибыль компаний во 2-м квартале резко сократится. В ближайшие месяцы инвесторы будут внимательно следить за прогнозами фирм об их будущих результатах.

"В данный момент на рынки, похоже, действует эйфория, связанная с мерами центральных банков, низкими процентными ставками, началом позитивного импульса благодаря возобновлению работы компаний, – считает Меган Хорнман, директор портфельной стратегии в Verdence Capital Advisors. – Все это должно преобразоваться в рост прибыли, чтобы поддержать рынки".

Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до 0,829% против 0,883% в понедельник.

Пол Чью, аналитический директор Phillip Securities в Сингапуре, заметил, что постепенное восстановление ключевых экономик мира и масштабное стимулирование со стороны ФРС сформировали "почти идеальные" условия для рисковых активов, в том числе акций.

"Учитывая, что доходность 10-летних казначейских облигаций (США) составляет менее 1%, для инвесторов здесь нет особой внутренней ценности", – пояснил Чью.

Склонность к риску продолжит усиливаться по мере сокращения числа новых случаев заражения коронавирусом и возобновления экономической деятельности во все большем числе стран мира, добавил эксперт.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 просел на 1,2%. Японский Nikkei 225 опустился на 0,4%, тогда как другие азиатские индексы выросли.

— Авторы Chong Koh Ping, chong.kohping@wsj.com, Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com, Karen Langley, karen.langley@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam@1prime.biz

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