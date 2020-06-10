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КОММЕРСАНТ

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— Приключения электроники — Запрет импорта в госзаказе пока ограничат одной отраслью — Инициативы по расширению протекционизма в госзаказе, набравшие популярность на фоне "коронавирусного" спада в экономике, пока свелись к точечной поддержке импортозамещения лишь в электронной промышленности.

— Московский мусор перестал быть инвестицией — Власти Архангельской области отказываются от строительства полигона для отходов из столицы — Правительство Архангельской области исключило проект мусорного полигона возле железнодорожной станции Шиес из списка приоритетных инвестиционных проектов, заявив о "плановой работе" по его полному закрытию.

— Шельф здесь неуместен — Минприроды не отдает управление новыми проектами структуре ВЭБа — Минприроды выступает против идеи Минвостокразвития создать оператора новых шельфовых проектов, который бы координировал доступ к ним частных компаний.

— Уменьшение облагаемой заразы — Бизнес просит льгот на тестирование работников — Растущие затраты на выполнение рекомендаций властей по борьбе с COVID-19 все больше волнуют бизнес.

— Наука приспособиться — ЦБ обнаружил адаптацию экономики к коронавирусу уже в мае — Подстройка экономики России под эпидемические условия активно шла уже в мае 2020 года, быстрому восстановлению ее мешают как сохранение ограничений экономической активности, так и вторичные эффекты — сбои в логистике, неравномерность спада в разных отраслях, изменение структуры потребления.

— Бизнес просит скидку на отходы — Компании хотели бы заплатить за "карантинный" мусор поменьше — В распоряжении оказалось письмо бизнес-омбудсмена Бориса Титова гендиректору ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Илье Гудкову с просьбой рекомендовать региональным операторам снизить тарифы за вывоз коммунальных отходов, накопленных предприятиями в период карантина.

— Директорскому полису дадут льготу — Но экономия на налоге при D&O не компенсирует роста ставок — Правительство внесло в Госдуму проект поправок к Налоговому кодексу (НК), которые освобождают взносы на страхование ответственности руководителей от налога на доходы физлиц.

— Заслуженный арестант России — Михаил Ефремов вернулся из суда домой — В среду Таганский райсуд Москвы отправил под домашний арест до 9 августа заслуженного артиста России Михаила Ефремова, совершившего накануне в центре столицы ДТП в пьяном виде, жертвой которого стал курьер компании "Деликатеска.ру" 57-летний Сергей Захаров, возвращавшийся с работы домой.

— Жертв репрессий оставили в общей очереди — Правительственная комиссия одобрила раскритикованный законопроект Минстроя — Как стало известно, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанный Минстроем механизм выделения жилья жертвам советских репрессий.

— Тест карантину не товарищ — В Москве пересматривают критерии самоизоляции для людей с выявленным иммунитетом — После начала тестирования москвичей на антитела департамент здравоохранения Москвы был вынужден пересмотреть ряд критериев, по которым людям рекомендуют соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

— Под бременем партии — Беспартийные губернаторы не спешат вступать в "Единую Россию" — "Единая Россия" поддержала выдвижение от партии девяти глав регионов на выборах в сентябре.

— Сергей Лавров вписался за Иран — Глава МИД РФ пытается предотвратить возвращение жестких антииранских санкций — Россия пытается не дать США развалить то, что осталось от иранской ядерной сделки. Глава МИД РФ Сергей Лавров написал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом помешать американцам задействовать механизм возвращения жестких санкций в отношении Ирана.

— Ирак и США помянут прошлое — В ходе стратегического диалога пройдет ревизия всех договоров более чем за десять лет — Ирак и США намерены пересмотреть все аспекты двусторонних отношений в рамках начинающегося в среду стратегического диалога.

— За укриптление российской экономики — Минэкономики сочло биткойн не лишним — В Минэкономики раскритиковали рассматриваемый в Госдуме законопроект, который фактически запрещает оборот криптовалют в России.

— Платежная дисциплина поехала — Автоперевозчики жалуются на растущие неплатежи — Автомобильные грузоперевозчики отмечают, что в период карантинных ограничений у клиентов сильно упала платежная дисциплина — в среднем оплата задерживается на 60 дней.

— Домен до степени смешения — Курьерские службы ищут способы борьбы с фальшивыми сайтами — Службы доставки начали разными способами бороться с появившейся на фоне самоизоляции волной фишинговых сайтов.

— Кредитование разменялось к лучшему — Банки выдали больше ссуд на меньшие суммы — В мае банки выдали гражданам больше кредитов наличными, чем месяцем ранее, но на меньшую сумму.

— Долги доходные — По вознаграждению топ-менеджеров "Траст" сравнялся с ВТБ и Альфа-банком — Члены правления банка "Траст" по итогам 2019 года получили в среднем по 180 млн руб.

— "Роснано" накапливает баллы — Российские аккумуляторы увеличат степень локализации ВИЭ-станций — Минпромторг хочет учитывать российские аккумуляторы при оценке уровня локализации ВИЭ-электростанций.

— Кинозрители уехали на дачу — У онлайн-сервисов закончились акции — Российские онлайн-кинотеатры после акций с бесплатным доступом к их контенту столкнулись с оттоком аудитории.

— Окраинам Москвы не хватило магазинов — Их меньше в спальных районах, но много в центре — Несмотря на то что потенциальных клиентов аптек и продуктовых магазинов на окраинах Москвы в два-три раза выше, чем в центре города, сети до сих пор предпочитали развиваться преимущественно в пределах ЦАО.

— "Лайсу" отцепили от банкротства — Рекламщик РЖД попал под мораторий в составе группы — Федеральной налоговой службе (ФНС) не удалось обанкротить рекламного подрядчика РЖД компанию "Лайса".

— Uber для зерна меняет владельца — Агрохолдинг ВТБ может купить Smartseeds — Один из крупнейших игроков на зерновом рынке "Деметра-холдинг", среди владельцев которого ВТБ, продолжает экспансию.

— "Кризис не кризис, наша задача — наращивать долю" — Гендиректор "Газпромбанк Лизинга" Максим Агаджанов о влиянии пандемии и планах роста — О том, в каких сегментах наблюдаются наибольшие сложности, о предоставленных клиентам льготах и логике покупки автолизинговой компании "Каркаде" рассказал генеральный директор "Газпромбанк Лизинга" Максим Агаджанов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Идем в музей — Михаил Пиотровский о будущем Эрмитажа после пандемии — Пока все обсуждают, как выходить из самоизоляции, у коллег Эрмитажа появился этот опыт.

— Смертельный номер — Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП с трагическим исходом — Актеру Михаилу Ефремову грозит от 5 до 12 лет.

— Кредит от безработицы — Какие льготы получат компании, которые откажутся от увольнений — В регионах с июня начинают действовать новые меры поддержки бизнеса, пострадавшего от ограничений из-за коронавирусной инфекции.

— Истина в последней инстанции — Судьям предпишут ориентироваться на прецеденты Верховного суда страны — Пленум Верховного суда России готовит постановление, которое эксперты назвали прорывным.

— Маршрут перестроен — В России появится нацпроект по внутреннему туризму — Предприятиям туриндустрии могут снизить НДС, а россиян, путешествующих по стране, поддержать субсидиями.

— Деньги онлайн — Владимир Путин оценил эффективную работу банков в период пандемии — Банки в условиях пандемии работают эффективно и надежно, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.

— Процедура под присмотром — 18 партий направят наблюдателей на голосование по поправкам — В наблюдении за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию примут участие 18 политических партий.

— Попали в сеть — Дмитрий Медведев рассказал о росте киберпреступности в РФ во время пандемии — Количество киберпреступлений за последние пять месяцев в России выросло примерно на 85% по сравнению с тем же периодом прошлого года, и под удар попадают простые граждане, в первую очередь пожилые люди, рассказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

— Правила хорошего отдыха — Валентина Матвиенко призвала губернаторов гибко подходить к организации летних лагерей — Летняя оздоровительная кампания для детей в этом году пройдет по особым правилам.

— Девять в списке — В "Единой России" началось выдвижение кандидатов в губернаторы — "Единая Россия" поддержит девять кандидатов в губернаторы на предстоящих выборах в сентябре.

— Исправят оценку — Одобрены поправки против завышения кадастровой стоимости — Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект, который поможет сделать кадастровую оценку более справедливой и исправить накопившиеся ошибки в этой сфере.

— Паспорт по-семейному — Получить российское гражданство некоторым категориям иностранцев будет проще — Госдума во втором чтении приняла законопроект кабмина об упрощенном порядке приема в гражданство РФ.

— Выйду в поле с рублем — Аграриям расширят доступ к льготным кредитам —

Российские власти продолжают вовлекать инвесторов в агробизнес. Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому круг претендентов на льготные кредиты предполагается существенно расширить.

— Обязательная маркировка лекарств — На прошлой неделе в Госдуме состоялось очередное заседание Межфракционной рабочей группы по совершенствованию лекарственного обеспечения граждан, которое было посвящено маркировке лекарственных препаратов.

— Зона особого внимания — Николай Патрушев рассказал о рисках в Арктике — Необходимо в кратчайшие сроки завершить подготовку проекта закона о государственной молодежной политике в России и обеспечить его принятие после вступления в силу изменений в Конституции.

— Корабль, с которым не шутят — В Баренцево море на учения вышел ракетный крейсер "Маршал Устинов" — Ракетный крейсер "Маршал Устинов" принимает участие в учениях с отработкой задач нанесения удара по надводным кораблям условного противника.

— Остаться в жилых — Долги граждан за коммуналку пока растут — На 7% увеличилась за последний квартал 2019 года сумма долгов граждан за жилищно-коммунальные услуги. Такие данные приводит Росстат.

— На мороз не выгонят — В России запретят высаживать из транспорта детей без билета — Высаживать детей из общественного транспорта за неоплаченный проезд будет запрещено. Законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

— Восставшие из пекла — Что можно сделать, если на работе жарко, как на улице — Жаркая погода, установившаяся во многих регионах, создала трудности работающим.

— Опустошение по закону — В то время, как государство быстро восстанавливает экономику, в Тверской области рьяно уничтожается уникальный завод — Широко известный в России и за ее пределами холдинг "Современные технологии обработки древесины" ("СТОД") отметит летом свое пятнадцатилетие.

— Дорога к храму — РПЦ открывает храмы, но просит прихожан об осторожности — Накануне праздника Троицы в России открылись храмы.

— WhatsApp проговорился — Популярный мессенджер "поделился" номерами телефонов пользователей — Недавно появившаяся в мессенджере WhatsApp функция может быть опасной.

— Пройдите на паспортный контроль — Таможня объяснила жалобы на задержки посылок из-за рубежа — Федеральная таможенная служба прокомментировала жалобы на задержки посылок из зарубежных интернет-магазинов.

— Переключили канал — Банки стали продавать меньше страховок — В этом году рынок банкострахования может потерять от 18 до 35%, прогнозируют в "Эксперт РА".

— Вторые в списке — Какие НКО получат господдержку — Второй реестр социально-ориентированных НКО, которым предоставят меры господдержки как пострадавшим в условиях пандемии, будет объявлен и размещен на сайте ФНС до 20 июня.

— COVID-19 заразил банкноты — Во Франции пандемия ускорила "закат" наличных — Обычная картина практически в любом парижском супермаркете: в нескольких кассах принимают оплату по банковским картам, только в одной-двух можно расплатиться наличными.

— Полный бойкот — КНДР прекращает диалог с Сеулом — Северная Корея заявила, что с полудня девятого июня прекращает работу всех имевшихся каналов связи с Южной Кореей.

— Собирайте чемоданы — В Крыму готовятся к открытию отели и пансионаты, а на Алтае уже принимают первых отдыхающих — С 15 июня предприятия санаторно-курортной сферы Крыма смогут принимать на отдых и оздоровление — пока местных жителей.

— Эйфория на лицо — Москвичи забыли о безопасности — Москва снова гуляет — отличить обстановку на улицах от довирусного лета практически невозможно.

— Новоселье на Печорской — В Бабушкинском районе готовится к открытию подстанция скорой помощи — Новоселье коллективу подстанции скорой помощи №17 обещают к осени.

— Дорога к Петру — "Музеон" и Золотой остров свяжет новый пешеходный мост — Парк искусств "Музеон" и остров Балчуг, который москвичи часто называют Золотым, соединит новый пешеходный мост.

— Держат дистанцию — МФЦ продолжают работать по записи — Вот уже две недели в столице открыты 88 из 131 центров госуслуг "Мои документы".

— Обнови билет — Как продлить проездные — Пассажиры, которые из-за режима самоизоляции не ездили на общественном транспорте, с 12 июня смогут продлить неиспользованные билеты.

— Вырастил лебеду — В Омской области у нерадивых собственников земли начали изымать угодья — Минимущество Омской области впервые выставило на публичные торги земельный участок, принадлежавший бывшему фермеру.

— Боны не удержали?— Топливо все-таки попало в озеро под Норильском — В Заполярье продолжается ликвидация последствий разлива дизельного топлива на норильской ТЭЦ.

— Миллионы на неделю — В Красноярске нашли похищенные у инкассаторов деньги — Полиция нашла два миллиона рублей, дерзко похищенных грабителями у инкассаторов Сбербанка 30 мая.

— Эхо высоты 776 — Вынесен приговор убийцам псковских десантников — Южный окружной военный суд вынес приговор двум членам банды Басаева — участникам нападения на псковских десантников под Улус-Кертом 1 марта 2000 года.

— Кого возьмут на Луну — 28 кандидатов прошли в очный этап отбора в звездный отряд — Закончен прием заявок на участие в открытом конкурсе по отбору кандидатов в российский отряд космонавтов.

— Магия увлекла — Японские ученые разработали новую таблицу элементов — Сообщение о создании учеными Киотского университета новой периодической системы химических элементов сразу облетело мировые СМИ.

— Маска в меню — Средства защиты от вируса поражают изобретательностью — В битву против коронавируса включились не только создатели вакцины и лекарств, но и изобретатели.

— Свет фантастики — Алексей Кавокин стал первым российским лауреатом престижной квантовой премии — То, чем занимается Алексей Кавокин, не описано даже в фантастических рассказах.

— Есть прием! — Новая амбулатория в кузбасском поселке Белогорск открылась для пациентов — В отдаленном кузбасском поселке Белогорск, жителям которого много лет оказывали первичную медицинскую помощь в аварийном здании бывшей больницы, заработала новая врачебная амбулатория.

— Свобода от аванса — ФНС запустила сервис по проверке налоговых льгот — Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.

— Путь к успеху — Китай поделился опытом борьбы с COVID-19 в Белой книге — Проект "Россия — Китай: события и комментарии".

— Суверенитет без ограничений — Защита государственного суверенитета в условиях глобализации: Россия в мировом тренде — В Российской Федерации в последние годы весьма четко наметилась тенденция на укрепление государственного суверенитета и сохранение национальной конституционной идентичности, которая также нашла свое отражение в предложенных президентом России В.В. Путиным конституционных поправках.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Витаминный отбор: продажи имбиря и лимонов резко упали — Популярность народных средств против вирусов сошла на нет — В России резко сократились продажи имбиря и лимонов, которые пользовались бешеной популярностью у покупателей в период самоизоляции.

— Из того же теста: новые правила медосвидетельствования не защитят от поборов — Водители рискуют попасть в зависимость от наркологов, считают специалисты — Новые правила медицинского освидетельствования, представленные Минздравом, не гарантируют полной отмены дорогостоящего тестирования на алкоголизм, сошлись во мнении опрошенные эксперты.

— Курс на обмен: доля трейд-ин на рынке новостроек вырастет на 50% — Покупатели экономят время, но не деньги — Всё больше россиян использует модель трейд-ин при покупке квартир в новостройках — речь идет о быстрой продаже старого жилья застройщику и параллельном приобретении нового за счет вырученных средств.

— Удаленный подступ: в каких регионах пока не готовы проводить электронное голосование — В местных избиркомах оценили сложности перехода к новой системе — Основные сложности дистанционного электронного голосования — обеспечение связью отдельных территорий, недоверие избирателей и гарантии внешнего невмешательства.

— Второе дыхание: терапия COVID-19 в барокамерах получила мировое признание — Метод гипербарической оксигенации спасает больных от интубации легких на ИВЛ — Лечение коронавирусной пневмонии в барокамерах может существенно снизить смертность среди пациентов с тяжелой формой заболевания.

— Не ждали: как прошёл первый день работы столичных музеев и театров — Решение мэра о возобновлении работы культурных учреждений удивило их руководство — Несмотря на снятие карантинных мер в Москве с 9 июня, учреждения культуры не торопятся возвращать сотрудников из удаленки и отпусков.

— Спор из-за избы: СФ намерен переложить уплату НДС на арендаторов — Это позволит защитить собственников недвижимости от налогов по неполученной выручке — Перечисление НДС по арендным платежам могут переложить с владельцев торговых и деловых центров на съемщиков помещений.

— Выход по требованию: что россияне первым делом сделают после самоизоляции — Большинство для начала планирует вдоволь нагуляться по городу и на природе — После снятия ограничений, связанных с коронавирусом, большинство россиян сразу собираются начать активную социальную жизнь. В приоритете у граждан — прогулки, поездки в лес, встречи с друзьями, шашлыки, шопинг, салоны красоты, рестораны и прочий культурный досуг.

— Сдать "Казань": новейшую подводную лодку готовят к госиспытаниям — Субмарина проекта "Ясень-М" станет носителем гиперзвуковых ракет "Циркон" — Многоцелевую атомную подводную лодку "Казань" готовят к государственным испытаниям.

— Мостик для капитанов: ВМФ в полтора раза увеличит выпуск командиров — Решение принято в преддверии массового поступления в состав Военно-морского флота России новых кораблей — ВМФ России в полтора раза увеличивает набор офицеров на должности капитанов кораблей.