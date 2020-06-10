ПЕКИН, 10 июн /ПРАЙМ/. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в мае 2020 года на фоне значительного улучшения эпидемиологической обстановки вырос на 2,4% в годовом выражении против 3,3% месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистического управления КНР.

Показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста инфляции в мае на 2,7%.

Инфляция в городах в мае составила 2,3%, а в сельской местности — 3,0%. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 10, 6%, на непродовольственные — на 0,4%. Цены на потребительские товары увеличились на 3,3%, на услуги — на 1,0%.

Цены на свежие фрукты в мае в годовом выражении упали на 19,3%, на свежие овощи и зелень — снизились на 8,5% по сравнению с тем же периодом 2019 года, цена на яйца снизилась на 12,3%, при этом цены на мясо увеличились на 57,4%, свинина подорожала на 81,7%.

Услуги здравоохранения в мае в годовом выражении подорожали на 2,1%, образование и культурно-развлекательные мероприятия — на 2,2%, цены на транспорт и связь упали на 5,1%, на жилье – на 0,5%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в мае в годовом выражении упал на 3,7%.

В целом за пять месяцев этого года инфляция в Китае в среднем составила 4,1%.

По итогам 2019 года инфляция в Китае составила 2,9%, хотя власти ожидали роста в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2020 году инфляция в Китае вырастет на 3,5%.